Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti
SİVAS (AA) – Bilecik'in İnhisar ilçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 3 yıl önce görev yaptığı Sivas'ın Ulaş ilçesini ziyaret etti.
Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Daha sonra Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret eden Yılmaz, İlbey'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ulaş ilçesini ve dostlarını unutmadığını belirten Yılmaz, "Ulaş'da güzel dostluklar edindik. Şu an farklı duygular yaşıyorum. Eski görev yaptığım bir ilçeye gelmekten çok mutlu oldum." dedi.
BENZER HABERLER
-
Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti
-
Futbol: Süper Lig
-
TÜM-İŞ Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı
-
37. Anadolu Odaları Platform Toplantısı
-
Müftülüklerden akşam Kur'an kursları hizmeti
-
Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.