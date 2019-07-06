Bilgi Koleji'nden 200 öğrenciye yüzde 50 burs
İSTANBUL (AA) – Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, öğrencilerin istemediği okula gitmesinin başarı oranını düşürdüğünü belirterek, "İstediği liseye yerleşemeyen 200 öğrenciye koşulsuz yüzde 50 burs desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.
Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, bilgisini dünyaya fayda sağlayacak yönde kullanan, öz güvenli, hoşgörülü, kültürlü bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.
Kendilerine ait "a+5b Eğitim Modeli" sayesinde sadece akademik başarıya odaklanmadıklarını aktaran Çevik, aynı zamanda öğrencilerinin İngilizce, bilişim, sanat, spor ve kişisel gelişim alanlarında da ayakları yere sağlam basan bireyler olarak mezun olmasını hedeflediklerini kaydetti.
Çevik, "a+5b Eğitim Modeli' ile kariyer planlama, hayata ve sınava hazırlık çalışmalarını tecrübeli akademik kadrolarla bütünleştirdik. Bireyin, gerçek anlamda 'insan' olacağı ve yaşama katkı sağlayacağına inanarak bu modeli tasarladık. Öğrencilerimize adalet, etik, sorumluluk, hoşgörü ve tüm canlıları sevme duygularını da aktarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Öğrencileri "okul hayatın bir parçasıdır" yaklaşımıyla geleceğe hazırladıklarını belirten Çevik, şu ifadeleri kullandı:
"Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar uzanan eğitim hayatları boyunca çocuklarımız donanımlı İngilizce sınıflarında aldıkları eğitimlerle İngilizceyi akıcı konuşuyor; tüm teknolojik altyapının özenle tamamlandığı fen laboratuvarları, robotik ve bilgisayar atölyeleri sayesinde teknolojiyi etkin kullanıyor; spor salonu, müzik ve görsel sanatlar atölyelerindeki etkinliklerle de spor ve sanatla ilgilenerek büyüyorlar."
Çevik, yeni dönemdeki en önemli avantajlarının "kaliteli eğitim kadrosu ile üst düzey eğitimler" olduğunun altını çizerek, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için hafta sonu hazırlık kursları, dönem içi hazırlık kampları, yoğun deneme sınavı programı uyguladıklarını anlattı.
– "Hayal kırıklıklarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz"
Çevik, öğrencilerin istemedikleri okullarda başarı oranlarının düştüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Bu durum da öğrencilerin gelecek yaşamında olumsuz etkiler oluşturuyor. Bir milyondan fazla öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınava girerek hayalindeki okula yerleşebilmek için ter döktü. Tercih sıralamasında yaşanan kararsızlık ve yapılan hatalar, birçok öğrencinin istediği okullara girmesine engel olabilir. Bu ve benzer nedenlerle LGS'de istediği liseye yerleşemeyen 200 öğrenciye koşulsuz yüzde 50 burs desteği vereceğiz. Vereceğimiz bursla gençlerin yaşadığı hayal kırıklıklarının önüne geçmeyi planlıyoruz."
Ahmet Çevik, bursun 4 yıl boyunca devam edeceğini ve dünya standartları üzerinde eğitim yapan Bilgi Koleji'nin gençlerini en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağını bildirdi.
Çevik, Bilgi Koleji'nde, bilişim eğitimleri altında robotik kodlama, sosyal medyanın doğru kullanımı, 3D modelleme ve üretim, web sayfası tasarımı, mobil oyun geliştirme, dijital pazarlama, video tasarımı, web yazılım, network alt yapısı gibi eğitimlerin de yer aldığından bahsetti.
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