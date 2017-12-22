Bilim Kurdu’nda ortaokul öğrencilerine tıp dersi

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi ön lisans ve lisans öğrencileri tarafından karşılanan 30 çocuk, oyunlarla tanışıp programa başladı. Yrd. Doç. Dr. Füsun Sunar tarafından Tıbbi Beceri Laboratuvarında maketlerle hasta bakım ilkeleri ve hijyen eğitimi verildi. Çocuklar, Anatomi Laboratuvarı’nda Yrd. Doç. Dr. Şerife Alpa’nın anlattığı sistemlerin anatomisini dinlediler. Ardından hücre çeşitleri ve mikroskopla preparat incelemelerini Araştırma Görevlisi Seda Çetinkaya ile Araştırma Görevlisi Semih Tokak’tan dinleyen ve büyük bir ilgiyle mikroskoplardan preparat inceleyen çocuklar daha sonra üniversiteden ayrıldı.

Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Bilim Kurdu’ projesi kapsamında akılcı ve stratejik düşünmeyi bilen, problem üretmeyip çözen araştırmacı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında aylık olarak yayınlanan Bilim Kurdu dergisi ve yine aylık olarak yapılan Bilim Günleri etkinlikleri kapsamında öğrenciler KTO Karatay Üniversitesi’nde ‘Tıp’ temalı bir gün geçirdi. Meram Belediyesi’nin başlattığı ve KTO Karatay Üniversitesi’nin bilim etkinliklerine ev sahipliği yaptığı proje kapsamında, Konya’da TEOG sınavında üstün başarı gösteren okullarda öğrenim gören 5. 6. sınıf grubundaki öğrencilere, her ay bilimin farklı bir alanıyla ilgili eğitimler veriliyor. Proje kapsamında ilk tema matematik olarak belirlenmiş ve KTO Karatay Üniversitesinde eğitim programı gerçekleştirilmişti.

Projenin sonraki programının “mühendislik” temalı olması planlanırken Bilim Kurdu-Mühendislik programında KTO Karatay Üniversitesinin ev sahipliğinde farklı mühendislik alanları çocuklara tanıtılacak ve çocukların uygulamalar yapmaları sağlanacak.