Bilişim sektöründen “ihracat odaklı teşvik stratejisi” çağrısı
ANKARA (AA) – Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, yerli ve milli yazılım üretiminin desteklenmesini merkeze alan ihracat odaklı bir teşvik stratejisi çizilmesi ve yasal çerçevenin belirsizliklere yer vermeyecek şekilde oluşturulması gibi konularda sonuç alınması gerektiğini belirterek, "Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın son strateji belgesinin (2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi), bizlerin paylaştığı öngörüler ve iletişimimizin de belirgin bir pay taşıdığı önemli bir adım olduğuna inanıyorum." dedi.
TBD ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) tarafından, Bilkent Cyberpark'ta, "Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar" başlıklı toplantı düzenlendi.
TBD Başkanı Rahmi Aktepe, buradaki konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin önemine işaret etti.
Söz konusu belgenin "kapsamlı bir milli hamle belgesi" niteliği taşıdığını ve dağınık stratejileri bir araya toplamayı amaçladığını dile getiren Aktepe, "Bundan sonraki adımda önemli olan, bu strateji belgesini bir belge olmaktan çıkarıp, yaşayan bir organizma gibi çalıştığını görmektir." diye konuştu.
Aktepe, yerli bilişim ve yazılım sektörünün dünya ihracatından aldığı payın artırılabilmesi için ulusal seviyede düzenlemelerin yapılması, yetkinliğin artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Yerli ve milli yazılım üretiminin desteklenmesini merkeze alan ihracat odaklı bir teşvik stratejisi çizilmesi ve yasal çerçevenin belirsizliklere yer vermeyecek şekilde oluşturulması gibi konularda sonuç alınmasının önemine dikkati çeken Aktepe, "Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın son strateji belgesinin, bizlerin paylaştığı öngörüler ve iletişimimizin de belirgin bir pay taşıdığı önemli bir adım olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
– "Birlikten kuvvet oluşturacağız"
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Başkanı ve Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin de teknopark ve teknokentlerde faaliyet gösteren bilişim şirketlerine küreselleşmeye giden yolda destek vermeyi ve yol göstermeyi amaçladıklarını belirtti.
İnaltekin, Türkiye'deki kuruluşların tek başlarına iyi çalışmalarına karşın bir araya gelme konusunda eksik kaldıklarını kaydederek, "Bu anlamda öncü iki derneğin böyle bir ortak çalışmaya imza atıyor olması kritik önem taşıyor. Birlikten kuvveti bu şekilde oluşturacağız. Buradan çıkacak sonuçları, tüm bu ekosistemle hızlı bir şekilde paylaşarak değer oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
-
Film ve dizi sektörü temsilcileri ATO'da buluştu
-
Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası
-
Öğrencilerin “Şiir Sokakta” projesi klip oldu
-
Bilişim sektöründen “ihracat odaklı teşvik stratejisi” çağrısı
-
Hadim'de AK Parti mahalle başkanları toplandı
-
Beyşehirli motorsiklet tutkunları aynı çatı altında buluştu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.