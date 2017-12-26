BİM 29 Aralık 2017 aktüel indirimli güncel ürünler kataloğu

29 Aralık 2017 Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satılacak ürünler arasında birçok ilgi çekecek ürünün yer aldığını belirtelim. Haftanın indirimli ürün listesinde en dikkat çeken ürünler arasında ev araç gereçleri ve 40 lt Turbo Inox Fırın, Güç:1450 watt,İnox Panel,40 lt iç hacim,Turbo pişirme özelliği,Zil uyarılı zaman ayarı,Cr-ni ızgara,ayarlanabilir termostat,İç aydınlatma lambası,u zun ömürlü paslanmaz cr-ni rezistans, bir adet köşeli ve bir adet yuvarlak emaye tepsi özellikli ürün 179.00 TL’den satışa sunulacak.

İşte Bim Mağazalarında 29 Aralık 2017’den itibaren satışa sunulacak diğer ürünler listesi