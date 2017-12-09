Bin dolar aldılar, Adanaya bıraktılar

Türkiye’ye kaçak yollarla giren 10 Iraklı ve 43 Suriyeli mülteci, Ankara’ya götürülmek üzere kişi başı bin dolar verdikleri şahıslar tarafından kandırılarak Adana’nın Ceyhan ilçesine bırakıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Adana Büyükşehir Belediyesine ait otogarda meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan 10 Iraklı ve 43 Suriyeli mülteci, Ankara’ya gitmek isteyince insan tacirleri ile kişi başı bin dolar karşılığında anlaşıp otobüslerle yola çıktı.