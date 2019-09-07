“Bindallı”lar, Çekerekli kadınların elinde hayat buluyor
YOZGAT (AA) – ÖMER ERTUĞRUL – Kına gecelerinde gelin adaylarının vazgeçilmez kıyafeti "bindallı", "Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifi" üyesi kadınların elinde hayat buluyor.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ev kadınları, el emeği göz nuru ile ürettikleri bindallıları kurdukları kooperatif aracılığıyla satıp ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Çekerek Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler tarafından açılan bindallı kursuna katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek ediniyor.
İlçede kaymakamlık ve belediyenin desteği ile geçen yıl kasım ayında "Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifi"ni kuran kadınlar, ürettikleri bindallıların yanında organik ürünlerle yaptıkları reçel, mantı, yaprak sarması, erişte gibi ürünleri de satarak gelir elde ediyor.
Usta öğretici Seher Taşkın, Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifini kurduklarını ve üretim yapmaya başladıklarını söyledi.
Taşkın, gelen yoğun talep üzerine bindallılar üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Genç kızlar düğünlerde bindallıya fazla talep gösteriyor. Kursiyerlerimiz kızlarına yapıyor. Yurt dışına götürenler oldu, kişiye özel tasarımlar yapıyoruz, istedikleri gibi dikiyoruz." dedi.
Kooperatif bünyesinde açılan kursa 45 kadının katıldığını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:
"Kooperatifin amacı en az 10 kadının para kazanmasını sağlamak. Kadınlarımız boş zamanlarını değerlendirsin, evine ekmek götürsün, aile ekonomisine katkıda bulunsun. Çünkü biliyoruz ki mutlu kadın demek, mutlu evler, mutlu çocuklar demek, kadınları mutlu etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bize destek veren Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz."
Taşkın, fiyatların da piyasaya göre uygun olduğunu anlatarak, "Yaptıklarımız el emeği göz nuru ürünler, fabrikasyon olan ürünlere göre fiyatlarımız çok uygun. Modeline göre fiyatlar değişiyor, 500 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Usta öğretici Serpil Dalarslan da kooperatifin yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu belirtti.
Dalarslan, "7 kurucu üyemiz var, 45 de yedek üyemiz var. 3 hoca olarak çalışıyoruz, sipariş üzerine bindallı dikiyoruz. Kooperatifte diğer kurslarımız da var. Kursiyerlerimiz, bindallı dışında seccade, cam seramik, hediyelik eşya yapıyorlar. Satışlardan para kazanıyorlar." diye konuştu.
Kursiyer Keziban Güngör ise geçmişte kullanılan bindallıları modernize ettiklerini, adeta aile ortamında çalıştıklarını, kadınların kursa zevkle gediğini anlattı.
Kursiyerlerden Latife Bilgiç de bir yıldır kooperatifteki kursa katıldığını, bindallı dikip işlediklerini söyledi.
Bilgiç, "Burada gelir elde ediyoruz, ev ekonomimize, eşlerimize destek oluyoruz, çocuklarımızın okul masrafını karşılıyoruz." dedi.
Türkan Karahan da "Hobi olarak yapıyorum. Güzel oluyor, seviyorum, zevkli bir iş. Bayanlarımıza tavsiye ederim, bizim için sosyal bir faaliyet oluyor." diye konuştu.
Kursiyer Zeliha Ergün ise kursta gelinine bindallı diktiğini belirterek, "Unutulmuş bir mesleğimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Ben kendi gelinime burada yapıp giydirdim. Onu görenler de istedi, talepler arttı." ifadelerini kullandı.
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