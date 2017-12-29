Bingöl’de 423 polis ve jandarmayla yılbaşı öncesi huzur uygulaması

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı 423 güvenlik görevlisi ile kent genelinde “Huzur” uygulaması yapıldı. Umuma açık mekanların yanı sıra 12 sabit noktada güvenlik güçlerinin yaptığı uygulamayı Vali Ali Mantı, beraberinde Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile takip etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de huzur uygulaması yapıldığını ve 423 güvenlik personelinin katıldığını belirten Vali Mantı, “Arkadaşlarımızın çalışma koşulları, yerlerin bir kere daha görüp kendilerine teşekkür etmek amacıyla buraya geldik. Gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız ve tüm müdürlerimiz personelleriyle birlikte Bingöl’ümüzün huzur ve güveni için çalışıyor. İllerimizin huzur ve güveni ülkemizin güveni demektir” dedi.

Bingöl’ün her gün çok güzel açılışlara, istihdamlara ve programlara ev sahipliği yaptığını da aktaran Vali Mantı, “Ülkemizde çok güzel yerlere gidiyor. Daha da güzel günler bizlerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin olacak. Bu ziyaretlerimiz birazda yeni yıl öncesi nedeniyle arkadaşlarımızla bir araya gelmek için” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Mantı ve beraberindekiler, güvenlik görevlilerine tatlı ikram etti.

Muhammet Ali Çiftçi

