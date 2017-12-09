Binlerce Gaziosmanpaşalı Kudüs için tek yürek oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’un, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından binlerce vatandaş, Cuma namazı çıkışı Gaziosmanpaşa Meydan Camii’nde toplandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Kudüs İçin El Ele” isimli programda kararı protesto eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı, dillerinde tekbirlerle Bağlarbaşı Caddesi’ne doğru yürüdü. Protesto yürüyüşüne, Gaziosmanpaşa İlçe Kaymakamı Oktay Çağatay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yapmış ve aynı zamanda 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Recep Koral, İlçe Emniyet Müdürü, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı.

“Bu millet bin yıllık tarihini, kültürünü o zalimlere çiğnetmeyecek”

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Nasıl ki 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirip bayrağımızı indirmeye çalışanlara bu meydanlarda nöbet tutarak, dik durarak, direnerek hep birlikte ders verdiysek, yine aynı meydanda Kudüs’ün yanındayız. Milletin kültürünü yok etmeye çalışanlara, bin yıllık Kudüs geleneğini hiçe saymaya çalışanlara, demokrasiyi, hukuku dünyanın gözü önünde yok sayanlara Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan sesleniyoruz: ‘Bu millet bin yıllık tarihini, kültürünü o zalimlere çiğnetmez’” dedi.

“Kudüs için de gerekirse nöbet tutarız”

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde ülkeye ve demokrasiye sahip çıkmak için Gaziosmanpaşa halkının tuttuğu demokrasi nöbetini hatırlatan Başkan Usta, bugün de yine aynı şekilde Kudüs’ün yanında olduklarını belirtti. Başkan Usta konuşmasında, “Gaziosmanpaşa tüm halkıyla birlikte Kudüs’e karşı tek yürek olduğunu haykırıyoruz. 15 Temmuz’da onların uşaklarına ayar çeken bu millet, yine aynı şekilde Kudüs’ü elimizden almaya çalışanlara da aynı ayarı çeker. Kudüs için gerekirse nöbet tutarız. Biz tüm zalimleri kınıyor, Kudüs’e karşı tek yürek olduğumuzu buradan haykırıyoruz” dedi.

Öte yandan binlerce vatandaş yürüyüş esnasında “Kudüs İslam’ın iffetidir”, “Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir”, “Kudüs’e sahip çıkalım” yazılı dövizlerle de dünyaya mesaj verdi.