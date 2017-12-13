Bir çağrı da Mahmud Abbastan

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Ülkeleri İsrail’i tanımaktan vazgeçmeye çağırıyorum” dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin Ortadoğu barış sürecinde ara bulucu vasfını yitirdiğini belirtti ve bu ülkenin bundan sonra barış sürecinde yer almasına asla ve asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Abbas, “Yahudilerin meşruiyetleri var, bizim de var.