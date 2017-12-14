Bir taşla dünyası karardı
Görme engelli Sultan Daşar, 3 yaşındayken oyun oynarken gözüne taş isabet etmesi sonucu gözlerini kaybetti.
Anne ve babası olmadığı için kardeşinin bakımıyla kendisi ilgilenen abla Songül Daşar, kardeşinin 3 yaşındayken komşularının çocuğuyla oynarken gözüne taş geldiğini belirterek, “O an gözü dıştan kanamadı ama şişti gözü. 5 yaşına kadar gözlerinde sorun yoktu, 5 yaşından sonra annemler gözleri görmediği için doktora götürdü. Doktorlar ‘1 sene sonra getirin’ demiş bizimkiler de dedemin ‘bir şey olmaz götürmeyin’ demesiyle götürmedi ihmal edildi” dedi.
Abla Daşar, kardeşinin kendi başına bir şey yapamadığını ifade ederek, “Ben olmasam kendisi bir yere gidemiyor, evin içerisinde alıştığı için dolaşabiliyor ama benim yardımım olmadan başka bir yere gidemiyor. On gün önce doktora götürdük, doktor açılma ihtimali olduğunu söyledi ama bizim maddi imkanımız olmadığı için devletimizden, hayırseverlerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.
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