Bir yıl önce başladığı “ju jitsu”da dünya şampiyonu oldu
KONYA (AA) – BASİR GÜLÜM – Konya Spor Lisesi öğrencisi Sena Karakaya, antrenör ve öğretmenlerinin tavsiyesi ile bir yıl önce başladığı Uzak Doğu savunma sporu "ju jitsu"da Türkiye ve dünya şampiyonlukları elde etti.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 8-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen Ju Jitsu Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Selçuklu Diriliş Gençliği sporcusu 18 yaşındaki Sena Karakaya, kadınlar 56 kiloda altın madalya kazandı.
Yaklaşık 12 yıl futbol oynayan ve bu sayede edindiği çeviklik, hız ve gücünü hocalarının yönlendirmesiyle ju jitsuda da kullanan Sena, kısa sürede elde ettiği başarıları AA muhabirine anlattı.
Babasının tavsiyesiyle 6 yaşında futbola başladığını ifade eden Sena, ailesinin desteğiyle de sporu sevdiğini dile getirdi.
Selçuklu Diriliş Gençlik Derneği'ndeki Mehmet Göksu isimli hocasının yönlendirmesiyle geçen yıl ju jitsuya başladığını aktaran Sena, "Bir Türkiye şampiyonluğum, bir dünya ikinciliğim bir de dünya şampiyonluğum var. En son Tiflis'te düzenlenen Ju Jitsu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak, şükürler olsun ki ülkemi gururlandırdım. Ju jitsuda örnek aldığım pek çok insan var. Ama en önemlilerinden birisi Muhammed Ali Clay. Evet, bir ju jitsucu değil ama boksör sonuçta. Onun hayat hikayesi olsun başarıları olsun… Daha yeni başladım. İnşallah onun gibi başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sena Karakaya, futbolla uğraştığı dönemde de dövüş sporlarına bir merakının olduğunu belirterek, "Ju jitsuda bir yılda elde ettiğim başarılarda bunun da katkısının olduğunu düşünüyorum." dedi.
– Öğretmenlerinden Sena'ya destek
Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel Dudu, genç sporcunun, Ju Jitsu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi.
Konya Lisesi Beden Öğretmeni Rasim Acar da Sena'nın "en çok takdir edilmesi gereken yönünün çok kısa sürede büyük başarılar elde etmesi" olduğunu ifade etti.
Böyle bir başarıyı elde etmesinin, Sena'nın sporcu karakterinin de çok güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:
"Sena Karakaya uzun süre severek oynadığı ve başarılı olduğu futbolun yanında radikal bir kararla ju jitsu sporunu da yaptı. Biz öğretmenlerinin ve antrenörünün de yönlendirmesiyle ju jitsuya başladı ve kısa bir süre içinde de büyük başarılar elde etti. İnşallah bundan sonra çok daha büyük başarılarla bizleri ve ülkemizi onurlandıracaktır. Bizler de her zaman onun yanında olmaya devam edeceğiz."
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Bir yıl önce başladığı “ju jitsu”da dünya şampiyonu oldu
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