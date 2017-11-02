Açık
  • EURO 4.44
  • DOLAR 3.81

BİSİKLET TAKIMIMIZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Konya Haber - 2 Kasım 2017 12:52 A A

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Kapanış Puanlı Yol Yarışları’nda takım halinde birinci oldu.  Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Kapanış Puanlı Yol Yarışları’nda takım halinde birinci oldu.Bisiklet Takımımız Türkiye Birincisi Oldu Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Antalya Belek’te düzenlediği Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6.Etap Kapanış Puanlı Yol Yarışları tamamlandı.Şampiyonaya damgasını vuran Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, aldığı derecelerle yarışları takım halinde birinci olarak tamamladı. Yarışlarda 60 km Yıldız Erkek A Klasmanı Yol Yarışını Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Okan Kalem, 01:30:57’lük dereceyle birinci tamamlarken, yine Belediyespor’dan Hakkı Çelikel 11 saliselik farkla ikinci tamamladı. 22 km Yıldız Erkek A Klasmanı Kriteryum (şehir içi) Yarışını ise Konya Büyükşehir Belediyespordan Muhammet Ersin Akıl birincilikle tamamladı.
3 gün süren yarışlar sonucunda Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı takım halinde birinci oldu.

Konya Haber - 12:52 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

EN ÇOK OKUNANLAR

  • 01
    ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDI
    Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
  • 02
    Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:
    KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
  • 03
    Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
    İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
  • 04
    Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandı
    Durum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
  • 05
    Spor Toto Süper Lig
    Spor Toto Süper Lig’in 22.