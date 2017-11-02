BİSİKLET TAKIMIMIZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Kapanış Puanlı Yol Yarışları’nda takım halinde birinci oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Kapanış Puanlı Yol Yarışları’nda takım halinde birinci oldu.Bisiklet Takımımız Türkiye Birincisi Oldu Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Antalya Belek’te düzenlediği Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6.Etap Kapanış Puanlı Yol Yarışları tamamlandı.Şampiyonaya damgasını vuran Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, aldığı derecelerle yarışları takım halinde birinci olarak tamamladı. Yarışlarda 60 km Yıldız Erkek A Klasmanı Yol Yarışını Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Okan Kalem, 01:30:57’lük dereceyle birinci tamamlarken, yine Belediyespor’dan Hakkı Çelikel 11 saliselik farkla ikinci tamamladı. 22 km Yıldız Erkek A Klasmanı Kriteryum (şehir içi) Yarışını ise Konya Büyükşehir Belediyespordan Muhammet Ersin Akıl birincilikle tamamladı.
3 gün süren yarışlar sonucunda Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı takım halinde birinci oldu.
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BİSİKLET TAKIMIMIZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
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