Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları

AKSARAY (AA) – Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi.

Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar yol ve kriteryum olarak 2 kategoride yapıldı.

Yol yarışlarında ASÜ kampüsü içerisinde iki tur atan yarışmacılar, 70 kilometre uzunluktaki parkuru, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tamamladı.

Kriteryum yarışlarında ise yarışmacılar kampüs içinde yarış için ayrılan güzergahı turlayarak bu mesafeyi tamamladı.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini Aksaray Valisi Ali Mantı ve ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'dan aldı.

Yol yarışlarında, kadınlar kategorisinde, Keziban Koyuncu birinci, Mehlika Elmalı ikinci, Çağla Şengör Danacıoğlu üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Tahir Buğra Yiğit birinciliği, Mustafa Yıldız ikinciliği ve Bekir Erdem Akıl üçüncülüğü elde etti.

Kriteryum kadınlar kategorisinde de Keziban Koyun birinciliğe, Çağla Şengör Danacıoğlu ikinciliğe, Mehlika Elmalı üçüncülüğe ulaştı. Genç erkeklerde ise Tahir Buğra Yiğit birinci, Emirhan Bulu ikinci, Mustafa Yıldız üçüncü oldu.