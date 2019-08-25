Bisikletiyle “Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na” çıkan işçi Eskişehir'de
ESKİŞEHİR (AA) – Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla 5 gün önce bisikletiyle İzmir'den yola çıkan Bayram Akbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine ulaştı.
Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Menemen Belediyesinde çay ocağında çalışırken, yeni seçilen belediye başkanı tarafından 284 kişiyle birlikte işine son verildiğini söyledi.
Belediyenin "yasal düzenleme yapacağız" diyerek iş akitlerini sonlandırdığını ifade eden Akbaş, "284 kişiden sadece 15-20 tanesini işe geri aldılar. Onlar da kentin ileri gelenlerinin yakınları zaten. Kıdem tazminatımızı ödeyeceklerini söylemişlerdi. Geriye dönük 5 aylık maaşımızı da tazminatımızı da ödemediler. Belediyede işe girmeden önce kendime ait iş yerim vardı. İşimden dolayı kapattım. Şimdi hiçbir şeyimiz yok." diye konuştu.
– "Anıtkabir'e derdimi anlatacağım"
Akbaş, hakkını sonuna kadar savunacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Haksız yere hiçbir işçiyi çıkarmayacağız, çıkan olursa Ankara'ya gelsin beni bulsun, namus sözü ve garanti sözü veriyorum' sözüne istinaden biz de kendisini bulmaya, dertlerimizi anlatmaya gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte işçi kıyımlarının önüne geçmektir amacımız. Belki kendim için bir şey fark etmeyecek, yaşım 49, emekliliğime 2 yıl kaldı. 4 çocuk babasıyım, 3'ü okuyor. Bayrama parasız girdik. Hiçbir yetkiliye sesimizi duyuramadık. Yolculuğumun 5. günündeyim. Sendikamız dahi bu süreçte bizi yalnız bıraktı. Eğer çözüm bulamazsam, en son Anıtkabir'e derdimi anlatacağım."
Akbaş, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.
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