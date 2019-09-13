Biyometrik Veri Sistemi Protokolü İmza Töreni

ANKARA (AA) – Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ile Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) ortaklığında üretilen İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi'ne ilişkin protokol imzalandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terör saldırısının düzenlendiği Diyarbakır'ın Kulp ilçesine gitmesinden dolayı törene katılamadığını söyledi.

Biyometrik Veri Sistemi'nin teknik çalışmalarının tamamlandığını belirten Erdil, söz konusu teknolojinin dünya genelinde 9-10 ülke tarafından üretildiğini bildirdi.

Projeyi daha çok güvenlik yönetiminde kullanacaklarını ifade eden Erdil, bu proje örnek alınarak yakın zamanda sivil alanda da yeni ürünlerin çıkabileceğini kaydetti.

Çalışmalarına yaklaşık bir yıl önce başlanan sistemin demosunun haziran ayında test edildiğini belirten Erdil, sistemin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünde kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

– "Verinin işlenmesindeki teknolojiler devletlerin elinde önemli güç"

POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk ise günümüz dünyasında verinin önemine işaret ederek verinin işlenmesindeki teknolojilerin de devletlerin elinde en önemli güç haline geldiğini söyledi.

Projede yer almaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Selçuk, üyelerden aldıkları aidatları en verimli şekilde kullanmakla görevlendirilmiş yöneticiler olduklarını ifade etti.

Parmak izi, retina ve yüz tanıma özelliklerinin bulunduğu sistemin ülke için çok önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Selçuk, "Bu proje bana tevdi edildiğinde ilk zihnime takılan şey bunun fizibilitesi, erişilebilirliği oldu. Hem mali açıdan erişilebilir mi hem de sonuçlandırılabilir mi diye. Her iki konuda da HAVELSAN ile yaptığımız görüşmeler şunu gösterdi ki bu proje hem mali açıdan kendisini rahatlıkla finanse edebilecek hatta ciddi kazanımlar sağlayabilecek bir proje hem de teknolojik, mühendislik açıdan erişilebilir ve sonuçlandırılabilir bir proje." diye konuştu.

– "Tamamen yerli ve milli"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da tamamen yerli ve milli olan projenin, güvenlik ve özgünlük açısından önemli olduğunu vurguladı.

Projeye ait iş modeline alışık olmadıklarını ifade eden Atalay, bu projeden esinlenerek başka kurumlarla da aynı modelde projeler yapacaklarını söyledi.

POLSAN ve HAVELSAN'ın yüzde 50 ortaklıkla bir şirket kurduklarını ve İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemini geliştirdiklerini belirten Atalay, daha sonra ürünü ilgili kurum ve kuruluşların kullanımına sunacaklarını anlattı.

Projeyle ilgili çalışmaların başladığını kaydeden Atalay, milli projeden bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğuna ilişkin duyumlar da aldıklarını bildirdi.

Atalay, "Bu çözümü sadece Türkiye'nin ihtiyacı için değil başka ülkelerde de kullanılabilecek bir çözümdür diye düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle bunu başka ülkelere satmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanı Albay Mustafa Mercan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu protokolü imzaladı.

İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi'ne alınan başta parmak izi olmak üzere diğer biyometrik tüm veriler, burada işlendikten sonra eşleştirme ve anlık kimlik doğrulama gibi işlemlerde kullanılacak.