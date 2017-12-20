Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz buradan güçlü bir destek bekliyoruz. Çünkü biraz önce söyledim, bu karardan sadece Müslümanlar değil, Hıristiyanlar da çok rahatsız oldu” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile birlikte Birleşmiş Milletlerin Toplantısına katılmak için New York yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının karşısına geçti.