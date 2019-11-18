Bizim Ahıska dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeyrek hayatını kaybetti
ANKARA (AA) – Türk edebiyatçı ve tarihçi, Bizim Ahıska dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek vefat etti.
Üç yıldır kanser tedavisi gören ve Türk Dili ile Ahıska Türklerine yönelik çalışmalara imza atan Zeyrek (63) Ankara'da yaşamını yitirdi.
Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Yolağzı köyünde 15 Ocak 1956'da dünyaya gelen Zeyrek, lise ve yükseköğrenimini Erzurum'da tamamladı.
1979 yılından itibaren edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Zeyrek'in şiirleri Milli Kültür, Divan, Doğuş ve Türk Edebiyatı gibi dergilerde yayımlandı.
Zeyrek, 1988'de Türk kültür dersleri öğretmeni olarak Almanya'ya gitti. Bu ülkede çıkan Türk gazetelerinde yazılar yazan Zeyrek, 1994'te Türkiye’ye döndü.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak bu üniversitenin Türk Dili Bölümünde göreve başlayan Zeyrek, birçok fakültede Türk Dili dersi vermeye başladı, halk edebiyatı ve tarih sahalarında araştırma ve incelemelere imza attı.
2004-2017 yıllarında Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı yapan Zeyrek, 1944'te yurtlarından sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinin vatana dönüş mücadelesi kapsamında Strazburg'da Avrupa Konseyi Parlamentosu'nda ilgili birimlerle görüştü ve rapor verdi. Ahıska Türklerinin yaşamakta olduğu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna ve ABD'de incelemeler yapan Zeyrek, bu konuyla ilgili birçok kitap ve makale yazdı, konferanslar verdi.
Ankara'da 2004'ten bu yana Bizim Ahıska dergisini çıkaran Zeyrek evli ve üç çocuk babasıydı.
Zeyrek'in cenazesi yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
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