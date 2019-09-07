BJK Hentbol takımı yeni dönemde Aygaz’ın enerjisiyle sahalara çıkacak
İSTANBUL (AA) – Koç Topluluğu Şirketleri’nden Aygaz AŞ, 2013 yılından bu yana Mogaz markasıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Erkek Hentbol Takımı’na verdiği desteği, 2019-2020 sezonunda Aygaz markasıyla sürdürecek.
Aygaz açıklamasına göre, Türkiye’nin lider LPG markası Aygaz, Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden BJK Erkek Hentbol Takımı’na, markası olan Mogaz’la 2013 yılından bu yana verdiği desteğe, yeni sezonda Aygaz markasıyla destek vermeye devam edecek.
Geçen yıl ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atarak, Hentbol Süper Lig 2018-2019 sezonunda 15. şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaş Hentbol takımı, bu yıl Aygaz’ın desteğiyle yeni başarılar için sahaya çıkacak.
Sponsorluk kapsamında, Aygaz logosu bütün takım oyuncularının ve teknik ekibin maç formalarıyla forma satış replikasında yer alacak.
– "Toplumsal hayatı sosyal yatırımlarla zenginleştirmek için çalışıyoruz"
Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yurt içinde önemli başarılara imza atan, ülkemizi ilk kez Avrupa Hentbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı’nı 2013 yılından bugüne kadar Mogaz markamızla destekledik. Yeni sezonda ise Aygaz olarak desteğimizi sürdüreceğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum.
Eğitimden kültüre, çevreden sağlığa kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren bir marka olarak toplumsal hayatı sosyal yatırımlarla zenginleştirmek için çalışıyoruz. Sporun toplumsal gelişime katkısının öneminin bilincinde bir şirket olarak Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı’nın Aygaz’ın enerjisiyle yeni dönemde de büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum."
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