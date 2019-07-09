Böbrek taşı olanlara sıcak hava uyarısı
SİVAS (AA) – Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Coşar, yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvı ulaşamamasından dolayı böbrek taşı rahatsızlığı olanların ciddi ağrılar yaşayabileceğini belirtti.
Coşar, yaptığı yazılı açıklamada, böbrek rahatsızlığı bulunanlara yaz aylarında dikkatli olmalarını ve bol sıvı tüketmelerini önerdi.
Yaz aylarında böbrek rahatsızlığını önlemek için vücudun ihtiyacı olan suyu dengeli tüketmek gerektiğine dikkati çeken Coşar, "Gün içerisinde sıkça su içilmeli. Yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamaması böbrek taşı rahatsızlığı olanlarda ciddi ağrılara neden olur. Bol sıvı tüketilmezse böbrek fonksiyon bozukluğuna sebep olur ve böbrekte taş riskini ciddi oranda artırır." ifadelerini kullandı.
Yaz aylarında karbonhidratla beslenmenin taşın öncül maddesi olan kalsiyumun idrardan atılımını artırarak böbrek taşı oluşma riskini tetiklediğini ifade eden Coşar, şunları kaydetti:
"Karbonhidrat azaltılmalı, hayvansal proteinin yaz aylarında fazla tüketilmesinin kandaki kalsiyum ve ürik asit, ayrıca idrarda ürik asit ve okzalat miktarını artırdığını biliyoruz. Bununla birlikte idrardaki koruyucu sitrat oranını da azaltır. Bu da böbrek rahatsızlıklarını tetikler. Bu sebeple de hayvansal protein yerine tarımsal protein tüketilmesini tavsiye diyoruz. Lifli gıdaların artırılması taş oluşumunu engeller. Yemeklerde gereğinden fazla tuz tüketilmesi idrarda taş oluşumuna yol açan kalsiyumun atılımını artırır. Böbrek taşına karşı koruyucu görev yapan sitrat miktarını azaltır. Yaz aylarında özellikle tuzlu gıdalardan uzak durulmalı. Limonata sitrat üretimi için oldukça faydalıdır. Serinletici ferah tadı, bol miktarda sitrat içermesi nedeniyle su dışında içilmesi faydalı önemli bir içecektir."
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