Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Peker, güven tazeledi
YOZGAT (AA) – Boğazlıyan CHP İlçe Kongresinde mevcut başkan Ahmet Peker, yeniden göreve seçildi.
Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan kongrede konuşan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, birlik beraberlik içerisinde CHP'yi iktidara taşıyacaklarını söyledi.
Keven, delegelerin ve partililerinin görevinin başkan seçmekle bitmediğini ifade ederek, "Hepimiz yönetim kuruluna seçilmiş gibi birlikte çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte iktidara yürüyeceğiz." dedi.
Seçime tek lise ile giren CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.
Seçim sonrası konuşan Peker, şunları söyledi:
"Böylesi onurlu bir göreve tekrar seçilmiş olmaktan mutluyum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı herkese açıktır. İktidar yürüyüşüne emin adımlarla gidiyoruz. Kazanan CHP oldu, kazanan Boğazlıyan oldu. Bundan sonraki hedefimiz 2023 ve 2024 seçimleri. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin geleceği için hep birlikte daha fazla çalışacağız."
Kongreye CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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