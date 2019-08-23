Bölge kupasının sahibi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü

SİVAS (AA) – CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nda Bölge Kupası'nın sahibi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "enerjimizi paylaşarak çoğaltalım" sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın ikincisi Bölge Kupası karşılaşması ile sona erdi.

Sivas, Tokat ve Yozgat il şampiyonları ve ikincileri arasında yapılan kura çekimi sonrasında düzenlenen Bölge Kupası'nda şampiyonluk Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oldu.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 79 takım, bin 580 sporcunun top koşturduğu turnuvanın final maçında rakibi Tokat Devlet Hastanesi'ni 5-3 yenen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü kupayı evine götüren taraf oldu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Bölge Kupası sonrasında askıya 11 bin ekmek bıraktı. Her ilde yapılan şampiyona sonrasında ilk 4 takımın için askıya 11 biner ekmek bırakan CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in turnuva boyunca askıya bıraktığı ekmek sayısı ise 44 bine ulaştı.

Turnuvaya katılan tüm takımları kutlayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşları buluşturmak hedefi ile Ağustos 2017'de üç ilimizde başlattığımız Askıda Ekmek Projesi artık çok daha farklı bir boyut kazandı. Spor ile yardımseverlik yeşil sahalarda buluştu. Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası ikinci yılında gerçekten dev bir organizasyona dönüştü. Evet bir takım kupayı kaldırdı belki ama aslında katılan herkesin kazandığı bir yapıdan söz ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda geldiğimiz nokta çok sevindirici. Bizim orta vadede hedefimiz bu rakamı 2,5 milyona kadar çıkarmak. Futbol turnuvası projenin bilinirliğini daha da artırdığı için sayının katlanarak artacağına 2,5 milyon ekmek hedefine planladığımızdan daha kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."