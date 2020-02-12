Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mucur Yabanlıspor'a maddi destek

KIRŞEHİR (AA) – Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Mucur Yabanlıspor'a Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu tarafından destek sağlandı.

Mucur Yabanlıspor Kulüp Başkanı Oğuzhan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Kayaoğlu'nu ziyaret ederek, takımın mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Takımın maddi sıkıntılar içinde olması nedeniyle ligden düşmesini istemediklerini belirten Yıldız, ligin bitimine 9 hafta kaldığını ve BAL'da mücadele eden Kırşehir'den tek takım olduklarını hatırlattı.

Kayaoğlu, Kırşehir Belediyespor'un 2. Lig'de, BAL liginde ise Mucur Yabanlıspor'un kenti temsil etmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Mucurlu hemşehrileri olarak Yabanlıspor'a ellerinden geleni desteği yapacaklarını vurgulayan Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Şiddet içermeyen spor faaliyetini desteklememiz, gençlerimizin spor merakına katkı sunmalıyız. İlimizin hiçbir takımı sahipsiz değildir, siyasi ayrım yapmadan da yanlarında olmalıyız. Mucur Yabanlıspor ekonomik zorluk içindeyken, Mucurlu hemşehrileri olarak onlara bu zor günlerinde yardımcı olacağız. Kulübümüze transfer yapılması ve çeşitli giderleri için maddi destekte bulundum. Mucur'umuzun iş insanları, siyasileri ve bürokratlarını takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. İlçemizin takımını yeniden ayağa kaldırmak adına tüm Mucur eşrafını siyasi ayrım gözetmeksizin birlik olmaya davet ediyorum."

Kayaoğlu, amatör ligde şampiyon olan kentin bir diğer ilçe takımı Yeşil Kamanspor'u da tebrik etti.