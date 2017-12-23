Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da dün gün boyu devam eden sağanak yağışın ardından gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde hafif şekilde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı’nda sürücüler, zincirsiz yola çıkmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Karayolları ekipleri kar yağışının beklendiği ilk saatlerden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu üzerinde hazır şekilde beklemeye başladı. Karayolu ve otoyolun kapanmaması için 154 personel, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 13 karla mücadele, 2 yükleyici, 1 yangın müdahale aracıyla 24 saat boyunca çalışıyor.

Faruk Çidem

