Bolu Dağı’nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 3 metreye kadar düştü. Sisle birlikte kısa süre yağan ve yeşil alanların beyaza bürünmesine neden olan kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaşması sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle ulaşımın yavaş ilerlediği D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde seyir halinde olan sürücülere ışıklı tabelalarla uyarıldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bolu’da kar yağışı yarın akşam saatlerinde hafif şekilde başlayacak ve hafta sonu da devam edecek.

Faruk Çidem