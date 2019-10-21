Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu
İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul AŞ’nin yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu.
Borsa İstanbul açıklamasına göre, Borsa İstanbul AŞ'nin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Murat Çetinkaya’nın, 30
Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından
sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi.
Açıklamada verilen bilgilere göre, 1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.
Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.
Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi
Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü,
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk
Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yaptı.
Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.
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