Boynundaki tasma ile “ölüme” terk edilen köpek kurtarıldı
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da, yavruyken takılan tasma ile sokağa terk edilen, büyüdükçe tasması boynunu kesmeye başlayan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı.
Sokakta, tasması boynunu ağır şekilde yaralamış köpeği gören vatandaşlar Çankırı Belediyesine haber verdi.
Belediye ekiplerince yakalanan köpek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Burada, anestezi yapılan köpeğin boynundaki tasma çıkarıldı. Tasmanın boynunu ağır şekilde yaraladığı köpek, 2 haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Çankırı Belediyesi veteriner hekimi Zekeriya Öcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin boynuna takılan tasmanın zamanla dokunun bütünlüğünü bozup deriye nüfuz ettiğini ve enfeksiyona neden olduğunu anlattı.
Köpeğe açık yara tedavisi uyguladıklarını belirten Öcal, vatandaşlardan hayvanlar konusunda duyarlı olmalarını istedi. Öcal, "Yavruyken hayvanın boynuna tasma, ip takıp kaderine bırakmayın. Besleyemeyeceğiniz hayvana gelişigüzel tasma, ip takmayın. Bu şekilde sokağa terk edildiklerinde ciddi sorunlara neden oluyor. Eğer hayvan vatandaşlar tarafından fark edilmeseydi belki iyice enfeksiyona neden olup hayvanın ölümüne neden olacaktı bu durum." diye konuştu.
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Boynundaki tasma ile “ölüme” terk edilen köpek kurtarıldı
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