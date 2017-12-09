Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada’dan saat 14.00 ve Geyikli’den saat 15.00’deki feribot seferlerinin iptal olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 17.00 seferinin saat 16.00’da, Kabatepe’den saat 15.00’de yapılacak seferin ise saat 14.00’de yapılacağı belirtildi.

Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.

Murat Yüksel-Utku Yaşar Cüce