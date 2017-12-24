Bozdağ’dan Diyanet’e kadro müjdesi !
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yapan Bozdağ şunları kaydetti:
“Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur’an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun.”dedi.
Musa Erdoğan
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