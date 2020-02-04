Bozkır balı markalaşıyor
KONYA (AA) – "KOP Destekliyor Bozkır Balı Markalaşıyor" projesi kapsamında Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 277 arıcının faydalandığı şeker üretim tesisi faaliyete geçirildi.
Tesiste gerçekleştirilen ilk deneme üretimini inceleyen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dumru, tesisin ilçeye ve arıcılara hayırlı olması dilediğinde bulundu.
Tesis hakkında bilgiler veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş, 300 bin liralık projenin KOP tarafından desteklendiğini belirtti.
Bozkır'da faaliyet gösteren 277 arıcının bu projeden yararlanacağını aktaran Durmuş, projenin 2. kısmında da şubat ayı içerisinde bal dolum ve paketleme tesisinin kurulacağını söyledi.
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Bozkır balının üretiminde ve markalaşmasında önemli mesafe katedildiğini vurgulayarak, bu balın hak ettiği değeri almaya başladığının altını çizdi.
Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, üretime dönük projelerini gönülden desteklediklerini dile getiren Saygı, şunları kaydetti:
"Kooperatifimizin üretmesi demek, Bozkır'ımızın kazanması demektir, vatandaşlarımızın kazanması demektir. Bizler de tüm imkanlarımızla kooperatifimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu düşünceyle de tesisin kurulumunda belediyemize ait bu üretim yerini kooperatifimize tahsis ettik. Uygulama aşamasına gelen birçok projeyi de birlikte yürütüyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde büyük emekleri bulunan Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş'a, proje ekibimize ve Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hüseyin Dumru'ya teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Bozkır'ımızda üretimi arttıracak nice projeleri hayata geçirmeyi temenni ediyorum."
-
Sivas'ta 202 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
-
Karaman'da altyapı ve üstyapı çalışmaları
-
Protez bacakla “ilk adım” heyecanı yaşayan Buket öğretmen öğrencilerine kavuştu
-
Bozkır balı markalaşıyor
-
Dört kuşaktır pazarcılık yapıyorlar
-
Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.