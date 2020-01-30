Bozkır Belediyesi araç filosunu genişletiyor

KONYA (AA) – Bozkır Belediyesi ilçenin ihtiyaçlarına göre araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe youyla alınan yol süpürme aracı, Bozkır Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Hibe olarak alınan yol süpürme aracının Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün hizmetine girmesiyle birlikte ilçe merkezindeki cadde ve sokakların daha düzenli ve daha temiz hale geleceğini belirten Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, aracın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a teşekkür etti.