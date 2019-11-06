Bozkır ilçesi, KOP'un destekleyeceği 2 projeden 700 bin lira destekleme alacak
KONYA (AA) – Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenen "KOP Destekliyor Bozkır Tarımı Makineleşiyor ve KOP Destekliyor Bozkır Sera ile Hayat Buluyor" adlı projeler kabul edildi.
Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Öncü, yaptığı açıklamada "İlçemiz Bozkır'da Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenen iki projemizin kabulü gerçekleştirildi.
Bu projelerle birlikte ilçemiz üreticisine 700 bin liralık fon sağlanacak. İlçemize KOP Destekliyor Bozkır Tarımı Makineleşiyor ve KOP Destekliyor Bozkır Sera ile Hayat Buluyor projelerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Proje imza törenine katılan Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk’de "İlçemiz Tarımı için çok güzel projelerimizin hayata geçirilmesi bizi mutlu ediyor. Bu projelerin hayata geçirilmesinde yoğun çapa harcayan Tarım İlçe Proje ekibine, müdürümüze teşekkür ederiz. Bu desteklemelerin örnek oluşturarak Bozkır Tarımımızın daha ileriye gitmesini temenni ediyorum." dedi.
Proje İmza Programına Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Ali Koyuncu, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Öncü, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk ve Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi görevlisi Ziraat Mühendisi Halil Durmuş katıldı.
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