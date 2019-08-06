Bozkır Kültür ve Sanat Festivali başladı
KONYA (AA) – Bozkır ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen kültür ve sanat festivali başladı.
Kortej yürüyüşle başlayan ve daha sonra Sanat Sokağı'nın açılışıyla devam eden festival, Bozkır Kaşık Ekibi'nin gösterileriyle devam etti.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, gelecek dönemlerde daha kapsamlı bir festivalin temellerini burada attıklarını belirterek festivalin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Başkan Saygı konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bozkırlıların birlikteliği ve beraberliği herkes tarafından örnek gösterilmektedir. Bugün düzenlenen organizasyon da tüm Bozkırlı hemşehrilerimin birlik ve beraberliğinin meyveleridir. Düzenlediğimiz festivalle, gelecek dönemlerde yapacağımız daha kapsamlı bir festivalin temellerini burada atıyoruz. Atmış olduğumuz bu temelle suyu sert insanı mert Bozkır'ı tüm dünyaya tanıtacağız."
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar da, festivallerin ilçenin kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle tanıtımına vesile olduğunu belirterek festivalin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Festivalin birinci gününde gerçekleştirilen etkinliklere Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Bozkır Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
-
STSO yönetimi Koyulhisar ilçesinde üyeleriyle buluştu
-
CHP'dan Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki
-
Turkcell’den 5G’de dünya rekoru
-
Eşini öldürüp intihar etti
-
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
-
Beypazarı'nda okul inşaatı çalışmaları sürüyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]