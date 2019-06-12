Bozkır topraklarını “şakayık”la tanıştırdılar
YOZGAT (AA) – ÖMER ERTUĞRUL – Hollanda'dan getirdikleri şakayık tohumlarından yüksek verim elde eden Yozgatlı iki kardeş, ekim alanlarını genişleterek 100 bin dal ürün hasadına ulaştı.
Hollanda'da çiçek seralarında işçi ve işveren olarak çalışan Bülent (57) ve kardeşi Murat Höke (47), Hollanda'dan bütün dünyaya ihraç edilen şakayıkları memleketleri Yozgat'ta yetiştirmeye başladı.
Sarıkaya ilçesi Toprakpınar köyünde Hollanda'dan getirdikleri tohumları bozkır arazilerde 5 yıl önce toprakla buluşturan iki kardeş, ekim alanlarını her yıl artırdı.
Bu yıl Kırşehir'in Kaman ilçesinde de 5 dönüm alanda ekim yapan Höke kardeşler, 12 dönümden 100 bin dal şakayık çiçeği elde etti.
Yozgatlı üreticilerin ürünlerine, Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki çiçekçiler ilgi gösteriyor.
Bülent Höke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yılda 1,5 milyon avro değerinde şakayık ithal ettiğini, bu çiçeklerin Türkiye'de de üretilebildiğini söyledi.
Köyde birçok kişinin Yozgat'ta şakayık yetişmeyeceğini söylemesine rağmen ekim yaptıklarını anlatan Höke, "Köyümüzde 7 dönüm alana şakayık ektik, 3 yıl sonra 5-6 bin ürün almıştık, geçen sene 35-40 bin arasında bu sene ise 100 bin ürün aldık. Verim çok yüksek ve İç Anadolu Bölgesi'nde rahatlıkla yetişebilecek bir ürün. Amacımız yurt dışından şakayık ithal etmek yerine ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak." dedi.
– "Yarı fiyatına ürün almaktan çekiniyorlar"
Höke, işçi ve pazar sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bu yıl havalar sıcak gittiği için erken ürün aldık ancak bunun da Ramazan Bayramı'na denk gelmesinden dolayı pazarlamada sıkıntı yaşadık. Hollanda'dan tanesini 1,5-2 avroya alan çiçekçilerimiz, bizlerden yarı fiyatına ürün almaktan çekiniyorlar, almak istemiyorlar. Bizim amacımız paramız yurt dışına gitmesin, yurt içinde kalsın, bizim ürünlerimiz Hollanda'dan gelen ürünlerden daha kaliteli ve daha ucuz."
Çiftçilere şakayık üretmeleri konusunda önerilerde bulunan Höke, "Bu ürünün geliri arpa, buğday ve pancara göre çok yüksek. Ekim alanları genişletildiğinde pazarlama ve ihraç etme daha rahat olacaktır. Üretim fazla olduğunda Avrupa pazarına girmemiz daha rahat olacaktır. Ukrayna ve Rusya pazarına girmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu pazarlara girdikten sonraki hedefimiz ise Avrupa." ifadelerini kullandı.
Höke, sera kurulması halinde daha erken ürün elde edilebileceğini vurgulayarak, "Gücüm yeterse sera kurmak istiyorum, bu yıl soğuk hava depom da yetersiz geldi onu büyüteceğim." dedi.
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