Bu ABDye açık bir mesajdır

Başbakan Binali Yıldırım, “ABD Başkanın tek taraflı aldığı, uluslararası hukuka, BM’nin daha önceki kararlarına tamamen ters olan bu karar, BM Genel Kuruluna üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından uygun görülmemi, kabul edilmemiştir, bu ABD’ye açık bir mesajdır” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii’nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs kararına ilişkin, “Kudüs kararı hakikaten tarihi bir karardır.