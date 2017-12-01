Bu da leblebili kebap

Türkiye’nin en meşhur kuruyemişi olan Çorum leblebisi, kuruyemiş kimliğinden sıyrılarak kebap olarak sofraları süslemeye başladı. Çorum’da Emre Çıtak adlı genç bir girişimci, ürettiği leblebili kebap ile Adana ve Urfa’nın ünlü kebabına rakip oldu. Az yağlı dana kıyma, ekmek, soğan, pul biber, sarımsak, kimyon, tuz, karabiber ve leblebi karışımından yapılan kebap damak tadına önem verenlerden de şimdiden tam not aldı.