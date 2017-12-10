Bu da tespih borsası

Sivas’ta değerli tespihler, sosyal medya üzerinden açık arttırma ile tespih sevenlerle buluşturuyor. Tespih tutkunları Türkiye’nin farklı bölgelerinden sosyal medya üzerindeki açık arttırmayı takip ederek 20 TL ile 20 bin TL arasındaki tespihleri satın alabilmek için kıyasıya karışıyor. Ağırlıkta koleksiyonerlerin takip ettiği açık arttırmalarda fiyatı 20 bin TL’nin altındaki tespihler ücreti alınınca kişilere kargo ile gönderiliyor.