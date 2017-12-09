Bu işi yapmak cesaret ister

İşleri gereği her gün baz istasyonu direklerine tırmanan teknisyenleri, metrelerce yüksekte alın teri döküyor. Oldukça tehlikeli bir iş yapan teknisyenler, bütün güvenlik önlemlerini alarak her gün gökyüzüne tırmanıyorlar. İşlerini severek yaptıklarını söyleyen teknisyenler, insanların telefonla konuşabilmesi için bakım onarım işlerinin yapılması gerektiğini söylediler. Özel bir şirkette görevli olan teknisyenler, güvenlik tedbirini aldıktan sonra risklerin ortadan kalktığını belirttiler.

“Her işin bir riski var”

10 yıldır baz istasyonlarında çalışan Murat Kaldırım, “Biraz tehlikeli bir iş. Önlemleri aldıktan sonra tehlikesi yok. Yerden metrelerce yüksekte olmak güzel bir duygu. Severek yaptığımız bir iş. Onun için devam ediyoruz. Yukarı çıktıkça alıştık. İnsanların telefonla konuşabilmesi ve telefonun her yerde çekmesi için biz bu işi yapmak zorundayız. Çevremizden ‘korkmuyor musun, düşersin’ gibi tepkiler oluyor. Her işin bir riski var. Ama önlemini aldıktan sonra sıkıntı olmaz” dedi.

“Korkan çıkamaz”

Yıllar geçtikçe işe alıştıklarını belirten Ali Demir, “Yerde ne hissediyorsam yukarıda da onu hissediyorum. İlk seferlerde farklı geliyordu ama şimdi alıştık. Korkan çıkamaz. İşe başlayıp da bırakan çok oluyor” diye konuştu.

“Güzel ama zor bir meslek”

Kar kış her türlü koşulda hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Dursun Sünbül, “Meşakkatli bir iş. Güzel ama zor bir meslek. Her türlü emniyet tedbirini alıyoruz. O yüzden bir sıkıntı olmuyor” şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz-Şahin Binici

