Bu kez fare kediyi kovaladı

Sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi gören, nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen bir video ’Kedinin fareyle oynadığı gibi’ deyimini adeta rafa kaldırıyor. Görüntülerde evin içine fırlayan bir fare evin kedisini kovalamaya başlıyor. Bir kadın ise cep telefonuyla olan biteni kayda alıyor.