Bu vosvosları görenler gözlerine inanamadı
Bursa’da klasik otomobillere yeniden şekil veren oto tamircisi, özel istek üzerine 2 tane kullanılmayan vosvosa hayat verdi. Birini ortadan ikiye bölen Ali Ersöz, römorka benzettiği vovosu diğer vosvosun arkasına bağladı. Türkiye’de ilk kez yapılan otomobil ise klasik otomobil tutkunu olan Kaya Ersözlü için tasarlandı.
Kullanılamayacak halde olan tüm araçlara istenilen şekli verebileceklerini belirten Ersöz, “Bu araç bize geldiğinde ekonomi ömrünü doldurmuş vaziyetteydi. Biz bu arabayı sıfırdan tamamen dağıttık. Boya kaporta ve çeşitli aşamaların başladı. Bu arabayı tüm Türkiye’de klasik otomobil tutkunlarının yakından tanığı Kaya Ersözlü için restore ettik. Arabaya yarım açılır tavan yaptık. Amerikan versiyonu yana açılır camlar, daha sonra bütün parçaları Amerika ve dünyanın çeşitli yerlerinden geldi. Römork çok amaçlı kullanılabilir, ister gelin arabası ister gezi arabası olarak. Arkada piknik seti olarak mini bir buzdolabı, ocak gibi eşyaları koyduk. Yaklaşık 120 bin lira masraf yaptık ve 1.5 yıl uğraştık” dedi.
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