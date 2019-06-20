Bu yıl “temsili Nasreddin Hoca” Şoray Uzun olacak
KONYA (AA) – Akşehir ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında Nasreddin Hoca'yı tiyatrocu Şoray Uzun'un canlandıracağı açıklandı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İstanbul’da görüştüğü Şoray Uzun'a, Nasreddin Hoca'nın kavuğu ve cübbesini takdim etti.
Başkan Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl bir sanatçıyı temsili Nasreddin Hoca olarak ilçede ağırladıklarını anımsattı.
Bu yıl sanatçı Uzun'a teklif götürdüklerini belirten Akkaya, "Sağ olsun, kendisi bu görevi onurla kabul ettiğini ifade etti. İnşallah 5-10 Temmuz tarihlerinde 'dünyanın ortası' Akşehir'de sanatçımız görev alacak. Bu davetimizi kabul ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesi şenliğimize davet ediyorum." diye konuştu.
Sanatçı Şoray Uzun da bu önemli davetin kendisini çok muttu ettiğini dile getirerek, "Meslek hayatım boyunca almak istediğim teklif buydu. Her aslanın gönlünde bir yiğit yatar. Yaş 52, bu yaşıma kadar yapmak istediğim, en çok olmak istediklerimden bir tanesi Nasreddin Hoca olmaktı. Bu yıl nasip oldu. Çok büyük bir onur. İnşallah layıkıyla yapmaya çalışacağım. Bir sürprizim daha olacak, onu da Akşehir’de şenliklerde söyleyeyim." ifadelerini kullandı.
Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca'nın anısına düzenlenen şenliklerde, daha önce Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Halit Akçatepe, Cenk Koray, Rasim Öztekin ve Ahmet Yenilmez gibi sanatçılar temsili Nasreddin Hoca olmuş, geçen yıl da sanatçı Metin Şentürk bu görevi üstlenmişti.
-
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
-
Çankırı'da tarım arazilerinde sağanak ve dolu zararı
-
İl Genel Meclisi Başkanı Akkaş'tan köy ziyareti
-
10 bin kişiyle genel kurul
-
Bu yıl “temsili Nasreddin Hoca” Şoray Uzun olacak
-
KMÜ'de Karaman Sempozyumu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]