Bugün hava durumu nasıl olacak-22 Aralık 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de gece saatlerinden sonra kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksekleri karla karışık yağmurlu 6
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor. 13
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