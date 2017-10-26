Bulduğu parayı sahibine teslim eden zabıta ödüllendirildi
Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuru olarak tahsis yapan Yahya Fırıncıoğulları, Çiğdede Mahallesi Mirci mevkisi civarında bulduğu cüzdanı Zabıta Müdürü Önder Yıldırım’e getirdi. İçinde 16 bin Riyal olan cüzdanın sahibi Cumali Seyyah’a teslim edildi.
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Çay, Gurbetçi Cumali Seyyah’ın cüzdanını bulup iade eden Yahya Fırıncıoğulları’nı makamında kabul ederek göstermiş olduğu insani davranıştan nedeniyle kendisini altın ile ödüllendirerek tebrik etti.
Başkan Akarsu, belediye çalışanlarının bu durumlarda tekrar tekrar misal teşkil ettiğini belirterek, “Biz kendi bünyemizde çalışan personellerimizin bu cins davranışları göstermelerinden memnun etme duyuyoruz. Buradaki amacımız azıcık da farkındalık meydana getirmek. Bu nesil akıcı davranışları, bu erdemli davranışları, bu şerefli davranışları belirten arkadaşlarımıza bütün kamuoyunun huzurunda teşekkürümüzü ifade etmek namına bugün bir araya geldik. Bu erdemli, güzel davranışların misal olmasını diliyorum. Personelimize baştan teşekkür ediyorum” dedi.
Zabıta memuru Yahya Fırıncıoğulları da yaşadığı olayı anlatarak, yaptığının bir insanlık görevi olduğu söyledi.
Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek ise, “Herkese misal olan bu davranışı yapan personelimizi kutluyorum. Bize de bu yakışır” diye konuştu.
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