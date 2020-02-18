Bünyan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bölüm açılacak

KAYSERİ (AA) – Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bünyan Meslek Yüksekokulu bünyesinde üçüncü bir bölüm açılacağını bildirdi.

Bünyan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karamustafa, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.

Karamustafa, burada yaptığı açıklamada, bu yıl iki bölümde 100 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda, gelecek yıl Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Posta Hizmetleri programında da öğrenci alacaklarını ifade etti.

Yüksekokulun önemine dikkati çeken Altun ise ilçede uzun yıllar boyunca hayali kurulan, binası olan ancak kendisi olmayan bir yüksekokul olduğunu anımsatarak, "Bürokratlarımız, rektörümüz, siyasi büyüklerimiz, bizler ve hemşehrilerimiz elini taşın altına koydu. Hep birlikte gayret ettik ve bugün okulumuz 100 öğrencisi ve iki bölümüyle ilçemize değer katıyor. Yeni açılacak bir bölümün daha müjdesini almak bizleri oldukça heyecanlandırdı. Değerli rektörümüze, müdürümüze ve hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.