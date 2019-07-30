Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde halı dokuma kursuna katılan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.
İlçede unutulmaya yüz tutan yöreye özgü halı dokumacılığına yönelik kurs hem istihdam sağlıyor hem de geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.
Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğünce açılan kursa 22 kadın katılıyor. Kursiyerler günlük aldıkları 40 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de halı dokumayı bilmeyen gençlere el emeği sanatı öğretiyorlar.
Halısıyla ünlü ilçede daha önce her evde bir halı dokunduğunu belirten usta öğretici Hanife Aydın, halı dokumacılığını yeniden canlandırmak istediklerini belirtti.
Aydın, 9 tezgahta 38 gün sürecek kursa tecrübeli kursiyerlerin yanı sıra ilk kez halı dokuyan gençlerin de katıldığını söyledi.
Yirmi yıl boyunca halı dokuyan Gülhanım Özdemir de Bünyan'da daha önce kızların çocuk yaşta halı dokumaya başladığını ifade ederek, "Hem okula gider hem halı dokurduk. Annemize yardım ederdik. Halı eskiden büyük bir geçim kaynağıydı. Açılan bu kursta hem anılarımızı canlandırıyoruz hem eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bilmeyen genç arkadaşlarımız var, onlara öğretiyoruz." dedi.
Kursiyer Beyza Nur Gülcan da dedesinin eski halıcı olduğunu, kurs sayesinde ev ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Halıcı torunu olarak annemden gördükçe ben de bu sanatı öğrenmek istedim. Kursa geliyorum, arkadaşımla birlikte öğrendik ve şu an tek başıma halı dokuyorum. Aile geleneğimizi devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.
Kurs sonunda dokunan halılar açılan sergide ilçe halkının beğenisine sunulacak.
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Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı
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