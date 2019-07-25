Bünyan'da hububat hasadı başladı

KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçiler hububat hasadına başladı.

Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfi Özsolak AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin son yılların en zor hasat dönemini geçirdiğini söyledi.

Özsolak, çiftçilerin geç kalan yağış ve yaşanan doğal afetler nedeniyle önceki yıla göre yüzde 40'lara ulaşan ürün kaybı yaşadığını vurguladı.

Çiftçilerin borçlarına erteleme beklediklerini aktaran Özsolak, "Bu yıl ilkbahar aylarında yağmur olmaması ve sonrasında yaşanan doğal afetler nedeniyle çiftçimiz arpa ve buğday veriminde büyük bir rekolte düşüşüyle karşı karşıya kaldı. Son beş yılda özellikle doğal afetler nedeniyle zor zamanlar geçiren çiftçimiz bu yıl da hububat hasadında adeta bir hüsran yaşadı. Bugüne kadar her anlamda çiftçimizin yanında olan hukümetimizden ve devlet büyüklerimizden çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesine yönelik çalışma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özsolak, Bünyan'da yaklaşık 160 bin dekar alanda hububat ekildiğini, önceki yıllarda dekarda 350 kilogram ürün alınırken bu yıl bu rakamın 200 kilograma kadar düştüğünü sözlerine ekledi.