Burak Yılmaz’ın kullandığı araç Fatih Terim’in damadının çıktı

Öte yandan, konunun uzmanları Burak Yılmaz’ın olay yerini terk ettiği için sigorta şirketin masrafları karşılamayacağı belirtti.

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, dün gece kullandığı lüks araçla kaza yapmış ve olay yerini terk etmişti.

Yılmaz’ın kaza yaptığı lüks aracın Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın ortağı olduğu şirkete ait olduğu belirlendi. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen aracın onarım masraflarının da tehlikeye girdiği öğrenildi. Konunun uzmanları sağlık koşulları dışında bir kişinin olay yerini terk etmesi sigorta şirketinin araçtaki hasarı karşılamaya engel olduğunu belirtti. Bu yüzden Burak Yılmaz’ın olay yerini terk etmesi sigorta şirketinin masrafları ödememesine neden olabilir.