Bursa’da fıkra gibi olay
Bu sene dördüncüsü düzenlenen, engellilere yardım amacıyla topuklu ayakkabı giyip maç yapmak için bir araya gelen 2 grup hayırsever bayan takımı, topuklu ayakkabıyla çıkacakları maça topuksuz ayakkabı ile çıktı. Maçta topuklu ayakkabı giymekteki amaçları engellilere yardım toplamak olan kadınlar, maça topuksuz ayakkabı ile çıkınca herkesi şaşırttı. Topuklu ayakkabıyla oynanan maçı izlemeye gelen seyirciler ise karşılarında topuklu ayakkabı giymiş takım göremeyince yanlış maça geldiklerini sandı. Gelen vatandaşlar maçı izlerken kadınların kendilerine has oluşturduğu kural ise dikkatlerden kaçmadı. Maçta korner, frikik, faul, taç gibi hiçbir kural olmadığı öğrenildi. Toplamda 40 dakikalık maçın sonunda Medyacılar ve Firmacılar olarak adlandıran 2 takımdan Firmacılar 5-3 galip geldi. Maçın ardından maçı izlemeye gelen onlarca seyirciden toplanan paralar engelli öğrencilere bağışlandı.
Projeyi düzenleyen Semra Teke, “Biz futbolun kurallarını tekrar yazıyoruz. Bizde korner yok, taç yok, ofsayt yok, hiçbir şey yok. Bizde sadece topuklu ayakkabı var. Ve çok yürekli kadınlar var. Bu proje bizim dördüncü projemiz, kanser hastasına yardım ile başlamıştık. Bu projeyi de 146 engelli öğrencinin yararına düzenledik. Onları mutlu edecek bir takım malzemeler aldık” dedi.
Serkan Akkuş
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