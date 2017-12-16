Bütçe görüşmelerinde gerginlik

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ergen çocuk tutumunda olduğunu öne sürerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hitaben yaptığı eleştirileri hatırlattı. Bu sırada CHP Grubu sıralarında, ‘yuh, yuh’ sesleri yükseldi.

Bakan Soylu’nun sözlerini eleştiren Tezcan, Belediye Başkanlarına operasyon yapıldığını iddia etti. Tezcan’ın Soylu’nun söylediği sözler üzerine Ak Parti milletvekilleri itiraz etti.

Tezcan’ın bütçe ile ilgili konuşması sırasında, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, “Dinime küfreden Müslüman olsa be”, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali özkaya, “Çok çalış sen de İçişleri Bakanı ol” ifadelerini kullandılar.

Tezcan, Soylu’nun “Gündüz imamı, gece papazı oynuyor” ifadelerini kullandığını ileri sürerek, “Sayın Bakan, kilisenin papazını söylüyorsun da bu kilisenin zangocu kim, zangocu” diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan bu sözlerin kendisini yaraladığını söyleyerek, Tezcan’ın özür dilemesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Soylu’nun sözlerinden örnekler verdi. Özkoç, “Cumhurbaşkanı’na hakaret edilmiştir. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmiştir. Kendisine hakaret eden, size hakaret eden, sizin davanızda yer almayan bir kişi nasıl oldu da Süleyman Soylu’yu kucaklar hale geldiniz” ifadelerini kullandı.

Özkoç’un söylediklerine AK Partililer zaman zaman itiraz ettiler.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’nun söylemlerini eleştirerek, “Sayın Bakan hukuka en çok uyması gereken Bakansınız. Heybe olmaz, suç isnadı varsa, hakim olur, savcı olur. Neden bir muhalefet partisi liderine muhalefet eder” şeklinde konuştu.

Özel, İçişleri Bakanlığı bütçesinin önemine değinerek, Yüksekova’da tutukluk yapıp yanlışlıkla 4 sivil genci başından vuran kişinin önce FETÖ’cü denilip daha sonra tahliye edildiğine ilişkin konuştu.

Bakan Soylu, bunun doğru olmadığını belirterek, “Sen yalan söylüyorsun’ ifadelerini kullandı.

Ayrıca Soylu’nun Abant görüşmelerinde siyasetin finansmanına ilişkin olarak “İşi bilen adamları partiden çıkarırsanız çok zorlanılır. Ya, kendi, işi bilenlerden” sözleri üzerine Bakan Soylu “Yalan söylüyorsun” şeklinde cevap verdi.

Özel, matruşka bebekle kürsüye çıktı. Özel sözlerini bitirmeden önce, “Matruşkalarda içinden çıkacak son resim olmayasınız sakın” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Devlet akıl gerektirir, sağduyu gerektirir devletin adilliği, itibarı ve gücü için hukukun üstünlüğünden ayrılmamak gerekir. Devlet erkinin ayrılmamaları gereken adalet duygusudur. Hükümet etmenin yerini hükmetmek alırsa devlette çürüme başlar” diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk