Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

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ANKARA (AA) – Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Güdül Kaymakamı ve Beypazarı Kaymakam Vekili Doğan Dinç, Belediye Başkan Vekili Osman Karadede, Cumhuriyet Savcısı Cansu Kosul, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, siyasi parti ve sivis toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yüzbaşı Uzun yaptı.
Buradaki törenden sonra Kaymakamlıkta tebrikler kabul edildi.
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